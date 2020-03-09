Tapu Belgesi ve İpotek Belgesi e-Devlet Üzerinden Alınabilecek

Devlet hizmetlerine tek noktadan erişim sağlayan e-Devlet Kapısı’na gün geçtikçe yeni hizmetler ekleniyor. Artık tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmasızın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile vatandaşların tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerinin e-Devlet Kapısı’ndan alabilmesi için başlatılan çalışma sona erdi.

Vatandaşlar artık tapu müdürlüklerine gitmeden tapu senedini e-Devlet üzerinden kolayca alabilecek. Taşınmaz üzerinde ipotek hakkı bulunması halinde verilen ipotek belgesi de artık e-Devlet’ten alınabilecek. Hisseli taşınmazlarda tapu kaydı isteyen hissedarın taşınmaz üzerinde ne kadar hisse sahibi olduğunu gösteren tapu kaydı belgesi ilee taşınmazın tapu sicilindeki maliklerinin tamamını gösteren tapu kaydı belgesine de e-Devlet Kapısı’ndan ulaşılabilecek. Tapuya ilişkin yapılan 46 işlem de artık tapu müdürlüklerine gidilmeden, sıra beklenmeden e-Devlet üzerinden başlatılabilecek.

Vatandaşlar https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresinde e-Devlet ile giriş seçeneğini kullanarak tapu işlemlerini başlatıp belgelerini alabilecek.