Tapuda Sanal Gerçeklik Dönemi

Oyun ve eğlenceden gazeteciliğe, sinemadan eğitime kadar pek çok alanda kullanılan sanal gerçeklik teknolojileri şimdi de tapu alımında kullanılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü imzalı proje kapsamında satın alınan evler, tapuda sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu olarak gösterilecek. Vatandaşlar sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde dairelerin içerisine kadar girecek ve oradaki brüt alanı görebilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "Şu anda grafik olarak haritalara baktığınız zaman sadece çizgisel olarak, iki boyutlu görüyorsunuz. Artık bu yetmiyor. Hazırladığımız projeyle bunu 3 boyutlu, akıllı verilere dönüştürüp, gerekirse kendi dairesinin içerisinde kadar girip, oradaki brüt alanı görebilecek şekilde vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Ev satışında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Adlı, "Şimdi diyelim ki ev alıyorsunuz, emlakçılar ya da birileri size 'Bu ev senindir.' diye gösteriyor ama o evin parsel ve ada numarasını değiştirip, başka bir ev satması da mümkün olabiliyor. Projeyle vatandaş o evi gördükten sonra Tapu'da da bu detay bilgileri görecek ve zeminle tapudaki bilgileri eşleştirme şansı olacak" ifadlerini kullandı.

En az 5 santimetre hassasiyetinde datalar üzerinde çalıştıklarını belirten Adlı, "Google'ın çekimleri 5-6 metre. Burada vatandaş çok yakından, çok net ve çok detayı görebilecek" dedi.