Taraftarlar iPhone'un Hatasıyla Dalga Geçtiler

Bir önceki iOS güncellemesiyle birlikte birçok iPhone’da ilginç bir hata ortaya çıkmış ve klavye “I” harfi yerine “A[?]” şeklinde bir öneri sunmaya başlamıştı. Apple, hatanın fark edilmesinden hemen sonra yeni bir güncelleme çıkararak hatayı düzeltmiş olsa da OHIO taraftarı fırsatı kaçırmadı.

iOS 11.1 güncellemesinin ardından dünyanın dört bir yanında yaşayan iPhone sahipleri, telefonlarındaki klavyelerin “I” harfini sürekli şekilde “A[?]” olarak düzelttiğini söylemeye başlamışlardı. Sorunun genel olduğunu anlayan Apple, iOS 11.1.1 güncellemesinde “klavyenin otomatik düzeltme hatası giderildi” açıklamasıyla sorunu hallettiğini belirtmiş; ancak bu sorunun “I” harfiyle alakalı olduğunu yine de söylememişti. Her ne kadar sorun düzeltilmiş olsa da Ohio taraftarı, Apple’ı trollemekten geri kalmadılar.

Ohio State isimli Amerikan futbolu takımının Michigan State ile oynadığı karşılaşma sırasında, stadı dolduran taraftarlar Apple’ın hatasını oldukça gülünç şekilde tiye aldılar. Bütün stat Ohio kentinin harflerini hecelerken, “i” harfine gelindiğinde, taraftarlardan bir kısmı A[?] şeklinde hazırladıkları pankartı havaya kaldırdılar. O sırada statta bulunan Brian Havrilla isimli bir Ohio taraftarıysa o anları Twitter üzerinden yayınladı: