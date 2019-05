Tarantino İmzalı Once Upon a Time in Hollywood'dan Yeni Fragman

60’lı yılların Amerikasında yükselen hippi kültüründen dönemin Hollywood yıldızlarına, Manson tarikatının cinayetlerinden o yıllara damga vuran diğer olaylara kadar pek çok şeyi izleyeceğimiz Quentin Tarantino imzalı “Once Upon a Time in Hollywood” filminden yeni bir fragman geldi!

Sony, Once Upon a Time in Hollywood’un Cannes Film Festivali'nde merakla beklenen galası öncesinde yeni bir fragman yayınladı.

Efsanevi yönetmen Quentin Tarantino’nun dokuzuncu filmi olan Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie gibi yıldızları bir araya getiriyor.

DiCaprio, 60’lı yıllarda Vahşi Batı filmlerinin yıldızı Rick Dalton'ı canlandırıyor. Pitt ise Dalton’un yıllarca dublörlüğünü yapmış olan Cliff Booth’a hayat veriyor. İkiliyi, Hollywood'un altın çağının son günlerinde yerlerinde bulmakta zorlanırken izleyeceğiz.

Dalton, Los Angeles, Cielo Drive'daki yeni komşusu oyuncu Sharon Tate’in (Margot Robbie) ünlü yönetmen Roman Polanski'nin karısı olduğunu öğrenince bir hayli şaşırıyor. Filmde Robbie’nin hayat verdiği Tate, 1969’da Manson’ın liderliğindeki tarikat üyeleri tarafından öldürülmeden kısa bir süre önce vizyona giren filmi “The Wrecking Crew”a bir bilet alırken görülüyor.

Amerikan kamuyonu derinden etkileyen olayda, ünlü yönetmen Roman Polansky’nin eşi Sharon Tate, karnındaki sekiz buçuk aylık bebeği ile seri katil Charles Manson’ın liderliğindeki tarikat üyeleri tarafından vahşice öldürülmüştü. Tarantino'nun yeni filminde Beverly Hills’deki bu tüyler ürpertici kanlı cinayete tanıklık edeceğiz.

Tarantino’nun hikayesinin gerçeklerle ne derece bağ kuracağını filmde göreceğiz; ancak gerek merkezine aldığı olaylar gerekse oyuncu grubuyla baş döndürücü bir film izleyeceğimize dair en ufak bir şüphe yok.

Filmde yukardaki üç ismin yanı sıra Al Pacino, Kurt Russell, Luke Perry ve Emile Hirsch gibi daha birçok ünlü isim yer alıyor.

Quentin Tarantino’nun yazıp yönettiği Once Upon A Time in Hollywood, 26 Temmuz’da vizyona girecek.

Once Upon A Time in Hollywood Fragmanı