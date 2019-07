Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood ile Bir İlki Başardı!

Beyaz perdedeki serüvenine 40,3 milyon dolarla başlayan Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood, usta yönetmene kariyerinin en büyük açılışını getirdi.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie ve Al Pacino gibi dev isimleri bir araya getiren Once Upon a Time in Hollywood, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından 26 Temmuz’da vizyona girdi.

İzleyicilerden büyük ilgi gören film, ABD’deki açılış hafta sonunda 40,3 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Böylece Quentin Tarantino, dokuzuncu filmi Once Upon a Time in Hollywood ile kariyerinin en büyük açılışına imza atmış oldu.

Oscar ödüllü sinemacının Brad Pitt ile çalıştığı bir diğer filmi Inglourious Basterds, ilk hafta sonunda 38,05 milyon dolar gişe hasılatı toplamıştı.

Doğrusal olmayan öykü akışını, diyalogları ve kanlı şiddet sahnelerini cesurca gösteren Tarantino, son altı yıldır Once Upon a Time in Hollywood üzerinde çalışıyordu.

Bizleri 1960’lı yılların Hollywood’una götüren film, Amerika’yı etkisi altına alan hippi kültüründen dönemin yıldızlarına, ünlü yönetmen Roman Polanski'nin karısı Sharon Tate’in Manson tarikatı tarafından öldürülmesinden o yıllara damga vuran diğer olaylara kadar pek çok şeye ayna tutuyor.

Tarantino’nun yazıp yönettiği Once Upon A Time in Hollywood, ülkemizde 26 Temmuz’da vizyona girmişti.