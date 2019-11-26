Tarayıcı Bildirim Hilelerinden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı Artıyor

İnternette gezinirken çeşitli sitelerde kullanıcıların karşılarına anlık bildirimler çıkıyor. Her ne kadar bu tarayıcı anlık bildirimleri kullanıcılar için hızlı bir bilgilendirme sağlasa da bu durum bazen tehlike arz edebiliyor. Rusya merkezli bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky’nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Eylül 2019’da tarayıcı anlık bildirimlerinden zarar gören kurbanların sayısı 5.554.530 oldu.

Tarayıcı anlık bildirimleri kullanıcılara güncel haberler göndermek için kullanılsa da bazen istenmeyen raklamların görülmesine ve zararlı yazılımların indirilmesine neden olabiliyor. Kaspersky’nin açıklamalarına göre anlık bildirimlerden zarar gören kurbanların sayısı Ocak ayında 1.722.545 iken Eylül ayında 5.554.530’a ulaştı. Kaspersky, dolandırıcıların alık bildirimleri kimlik avı ve reklam amaçlı olarak nasıl kullanıldıklarını şu şekilde açıkladı:

CAPTCHA gibi başka bir işlemle abonelik onayı almak.

Seçeneğe tıklanacağı zaman kabul et ve reddet düğmelerinin yerlerini değiştirmek.

Web sitelerinde hileli abonelik iletileri göstermek.

Popüler web sitelerinin kimlik avı için hazırlanan kopyalarından geri bildirimler göstermek.

Siber saldırganlar çeşitli yöntemlerle kullanıcıların onayını aldıktan sonra onlara peşpeşe mesajlar göndermeye başlıyor. İlgi çekici reklamlarla kullanıcıları dolandırmaya çalışan saldırganlar ilgi çekmek için piyango ödülü, anket ve buna benzer dolandırıcılık yöntemleri kullanıyor. Bazense kimlik avı sayesinde kullanıcının kimlik bilgileri ele geçirilerek para sızdırılmaya çalışılıyor.

Başka bir dolandırıcılık yönteminde ise anlık bildirilerin sistem uyarılarını taklit ederek virüs uyarısı vermesi sağlanıyor ve kullanıcıların birtakım PC temizleme araçları indirmeleri isteniyor.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Artemy Ovchinnikov’un yapmış olduğu açıklamalara göre siber saldırganlar kullanıcıları dolandırmak için sürekli yeni yöntemler deniyor. Bu nedenle kullanıcıların anlık bildirimlere dikkat etmeleri ve yalnızca güvendikleri kaynaklardan gelen bildirimlere izin vermeleri gerekiyor.