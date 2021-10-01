BlueStacks X ile Tarayıcıda Mobil Oyun Oynama Dönemi Başladı

BlueStacks X ile tarayıcıda mobil oyun oynama artık mümkün hale geliyor. Mobil oyunları indirmek gerekmiyor. Yeni bulut oyun hizmeti sayesinde mobil oyunculara sunulan mobil oyunları istenen an istenen yerde oynanabiliyor.

Dünyanın en popüler Android uygulama emülatörlerinden biri olan BlueStacks, kullanıcıların yalnızca Android işletim sistemli cihazlar üzerinden oynayabileceği oyunları tarayıcıdan oynamayı mümkün hale getiren yeni bir hizmet ile bulut oyun dünyasına ilk adımını attı.

BlueStacks'in Tarayıcıda Mobil Oyun Oynama Hizmeti Neler Sunuyor?

BlueStacks X ile oynayabileceğiniz mobil oyunlar şimdilik şunlarla sınırlı:

Infinity Kingdom

Disney Sorcerer's Arena

King of Avalon: Dominance

Hero Wars – Hero Fantasy Multiplayer Battles

War Robots PvP Multiplayer

Dynasty Scrolls

Idle Heroes

Dawn of Zombies: Survival

Lords Mobile: Kingdom Wars

Looney Tunes World of Mayhem

RAID: Shadow Legends

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Bulut video oyunu hizmeti başlangıçta 10 adet mobil oyun sunuyordu ancak bu sayı yukarıdaki listeden de anlaşılabileceği üzere giderek artıyor. Yine listeye bakılarak fark edilebilecek başka bir nokta da sunulan mobil oyunların hemen hemen hepsinin eğlenceli, her yaştan oyuncuların sevebileceği mobil oyunlardan oluşması.

BlueStacks X'in en iyi yanı, herhangi bir cihazda oynanabilmesi. Web sitesine girdiğinizde önüne çıkacak mesajda da görebileceğiniz üzere bulut oyun hizmetine her hafta yeni oyunlar ekleniyor. Hizmetin şu anda beta sürümünde olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu, bulut oyun hizmetinin şu anda herkese açık olarak test edildiği, hizmetteki kusurların zaman içinde fark edilip kapatılabileceği anlamına geliyor.

Platformun geliştiricileri, yakın bir zamanda Android'deki pek çok popüler mobil oyunu oyuncularla buluşturmak istiyor. Hizmet şu anda oyun öncesinde gösterilen reklamlarla destekleniyor fakat bu, sonsuza kadar tek kazanç kapısı olarak kalmayacak. Yakın zamanda abonelik tabanlı bir hizmetin kullanıma sunulması bekleniyor. O zamana kadar tarayıcıda mobil oyun oynama hizmetine reklam izleyerek destek olunabilir.

Peki, siz yeni hizmet ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce BlueStacks X, programsız, Android akıllı telefon olmadan mobil oyun oynamanın yeni bir yolu olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.