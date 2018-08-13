Tarife Mağduru OImamak için Bunlara Çok Dikkat Edin!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kullanıcıların internet abonesi olurken dikkat etmesi gereken püf noktaları paylaştı.

Her yıl ortalama 12-13 milyon dolaylarında cep telefonunun satıldığı Türkiye’de, 68 milyon 4.5G internet abonesi bulunuyor. BTK, kullanıcıların tarife mağduriyeti yaşamamaları için çok önemli uyarılarda bulundu.

"Mağdur olmamak için tarifenizin adını ve sözleşmeyi iyice okuyun” uyarısını yapan BTK, internet sitesinden ’İnternet erişim hizmetlerinden faydalanmak için aboneliğimi başlatırken dikkat etmem gereken hususlar’ başlıklı bir yazı paylaştı.

Tarife isimlerinin büyük önem arz ettiğine vurgu yapan BTK, söz konusu yazıda, "İnternet abonesi olmadan önce, internet servis sağlayıcılarının internet sitelerinden veya müşteri temsilcilerinden ihtiyaçlarınıza uygun olan tarifeyi belirlemeniz önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

BTK’nın her kullanıcının dikkat etmesi gereken uyarıları şu şekilde:

Size uygun olan erişim hızını, kullanabileceğiniz veri miktarını (http://veri-hesaplayici.btk.gov.tr/kullanim/giga.byte) ve hizmete ilişkin ücreti esas alarak seçeceğiniz tarifeyi belirleyin.

İlgili tarifenin kullanım şartları ve abonelik sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerinizi dikkatlice okuyun.

Seçmiş olduğunuz tarifenin isminin doğru bir şekilde abonelik sözleşmesine yazıldığından emin olun.

Abonelik sırasında hizmetin kapsamı ve ücretler başta olmak üzere her türlü bilginin işletmeci veya işletmecinin bayisi tarafından kendinize verilmesini isteyin.

Sözleşme imzalayarak bazı yükümlülüklere girmeden önce işletmecinin internet sayfasından abonelik sözleşmesini okuyun.

BTK, yukardaki hususların yeterince bilgi sahibi olarak kararlarınızı vermeniz ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtiyor.