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Tarih Profesöründen Google'ı Sultan Abdülhamid Buldu İddiası

Sultan Abdülhamid Google
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | teknoloji
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Sakarya Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, II. Abdülhamid’in gidemediği yerlerin fotoğrafını çektirmesi sebebiyle Google’ı ilk icat eden kişi olduğunu iddia etti.

Sofuoğlu, Kütahya’da düzenlenen "Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı”nda konuştu. Osmanlı padişahının imkânsızlıklar sebebiyle gidemediği yerlerin fotoğraflarını çektirerek, incelediğini söyleyen profesör, ilginç bir çıkarım yaptı: “Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkânları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır.

'Coğrafya kaderdir' deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var. Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi.”

Google’ın sadece fotoğraf göstermekten çok öte bir teknoloji ve yatırım olduğunun farkında olmayan tarih profesörü, yaptığı açıklamayla gündeme oturmayı başardı.

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