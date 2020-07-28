Tarihi Ay İnişi Çok Net Bir Şekilde Görüntülendi: Bu Görüntüler İnsanı Astronot Yapar!

İnsanlığın ilk defa gerçekleştirdiği tarihi Ay inişi çok net bir şekilde görüntü haline getirildi. NASA platformunun bu kadar çok tanınmasının en önemli nedeni hiç şüphesiz Ay yüzeyine astronotların inişidir. DutchSteamMachine adında bir fotoğraf ve film restorasyon uzmanı orijinal Apollo ile ilgili ilginç çalışmalar yaptı. Hadi gelin konunun detaylarına görüntülerle birlikte göz atalım.

Universe Today'e yaptığı konuşmada, "Daha önce görülmemiş bu eski görüntüler üzerinde gerçekten bir deneyim sunmak istedim" dedi. Onun bu deneyimi sayesinde şu an Apollo’nun en harika görüntilerini izlemek mümkün. Başlangıçta saniyede 12 kare (FPS) ile çekilen görüntünün 60 FPS'ye yükseltildiği Charlie Duke ve John Young ile Apollo 16 lunar rover traversinden alınan gelişmiş videolar büyük dikkat çekti.

Tarihi Ay inişi büyük netlikle sunuldu

Ay Modülünün içinde 16 mm'lik bir video kamera tarafından çekilen Apollo 11'in sık görülen "ilk adım" videosu yine düzeltilenler arasında yer alıyordu. Kısaca DAIN olarak adlandırılan bir yöntemin kullanıldığı video, yapay zeka destekli. Bu yöntem sayesinde görüntülerde en ufak kayıp bile yaşamadan son derece çarpıcı sonuçlar elde etmek mümkün. Yapay zeka teknolojisi bu görüntülerdeki bütün olumsuz detayları kapatıyor.

Görüntüleri AI ile düzenleyen kişi, "Önce yüksek bit hızlı 720p video dosyaları olarak bulduğum en kaliteli kaynak videoları aramaya başladım. Bu yüzden kalite sorunu çözüldü. Mümkün olan en yüksek kaynakla başlamak ve oradan düzenlemek önemlidir. Ancak, çekilen dizilerin çoğu hala çok dalgalı idi. Bunun nedeni uzun süre yedek film ve kayıt yapmak, çoğu Rover görüntüleri saniyede 12, 6 hatta 1 kare çekildi, insanlar daha önce bu etkiyi hafifletmek için stabilizasyon ve/veya çerçeve harmanlama türlerini uygulamaya çalışırken, bundan gerçekten hiç memnun kalmadım." ifadelerine de yer verdi. Görüntülerin tamamını izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.