Tarihin En Büyük Bitcoin Etkinliği Yapılıyor!

Tarihin en büyük Bitcoin etkinliği şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde gerçekleşiyor. Etkinlik nedeni ile bu hafta içerisinde yaklaşık 50 bin kişinin Miami'ye gitmesi bekleniyor.

Tarihin En Büyük Bitcoin Etkinliği Miami'de Düzenleniyor

Bitcoin 2021 etkinliği, 4 Haziran itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde başladı. Bildiğiniz üzere popüler kripto para birimi Bitcoin, uzun bir süredir değer kaybetmeye devam ediyor. IndyTurk'teki habere göre katılımcılar, 6 Haziran tarihine kadar devam etmesi beklenen etkinlik gibi büyük duyuruların bir toparlanma sürecini başlatmasını sağlayabileceğini umut ediyor.

Miami'de düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında Ron Paul, popüler sosyal medya platformu Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin isimli kripto para biriminin öncüsü olarak nitelendirilen Nick Szabo ve profesyonel kaykaycı Tony Hawk yer alıyor.

Sild Road Dark Web pazarı ile ilgili davalardan dolayı şu anda cezaevinde olan Ross Ulbricht'ın daha önce kaydedilmiş özel röportajı konferansta gösterilecek. İlk katılımcılardan olan ve pek çok kripto para konferansına katılan Francis Pouliot, Miami'de düzenlenen etkinliğe ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu.

Bitcoin 2021'in ölçek itibarıyla daha önce yer aldığı hiçbir etkinliğe benzemediğini belirten Pouliot, sahne arkasına gittiğini ve küçük bir tur attığını söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Daha çok bir müzik festivali gibi bir şey hayal edin. Bu çılgınca. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum."

Söz konusu etkinliğin daha önce 30 Nisan tarihinde Los Angelas şehrinde yapılması planlanıyordu fakat yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenmişti. Buna ek olarak etkinliğin yapılacağı yer de değiştirilmişti. Florida eyaletinin ikinci büyük şehri olan Miami'de bu yılın başlarında 3 bini aşkın COVID-19 vakası görülüyordu. Şehrin günlük vaka sayısı 300'lere kadar düştü.

Bitcoin 2021 etkinliğinin tanıtımında "Yapacağımız sayısız büyük duyuru var. Bu konferansı Bitcoin tarihindeki en unutulmaz deneyim haline getirmek için perde arkasında elimizden geleni yaptığımızdan emin olabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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