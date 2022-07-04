Gizemli Bir Hacker, Tarihin En Büyük Veri Hırsızlıklarından Birini Gerçekleştirdi

Yaklaşık bir milyar Çinli vatandaşla ilgili kişisel bilgilerin, tarihin en büyük siber veri hırsızlıklarından biri olabilecek şekilde çalındığı bildirildi. Kimliği belirsiz bir hacker, Şanghay polis departmanına ait bir veri tabanından çalındığı iddia edilen 23 TB'lık hassas verilerin reklamını yapmak için deep web forumlarını kullandı.

Verilerin kişilerin adlarını, adreslerini, doğum yerlerini, ulusal kimlik numaralarını, telefon numaralarını ve kişilerin dâhil olduğu herhangi bir ceza davasıyla ilgili bilgileri içerdiği söyleniyor. Wall Street Journal, verilerin en azından küçük bir bölümünün doğrulandığını iddia ediyor.

Hacker, Çaldığı Veriler İçin 200.000 Dolar İstiyor

Gizemli saldırgan, veriler karşılığında mevcut piyasa oranında yaklaşık 200.000 dolara tekabül eden 10 bitcoin istiyor. Bir Bloomberg raporuna göre Şanghay polisinden bir haber yok ve Çin Siber Suçlar İdaresi de bu konuda hâlâ sessiz ancak dün gece geç saatlerde, kripto para borsası Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, şirketin tehdit istihbarat biriminin "muhtemelen bir devlet kurumunun Elastic Search dağıtımındaki bir hatadan dolayı" deep web'de satışa çıkarılan bir milyar yerleşik kayıt tespit ettiğini tweetledi.

Bloomberg diğer yandan bazı siber güvenlik uzmanlarının, Alibaba, Tencent ve Huawei'yi bölgeye hizmet veren en büyük sağlayıcılar arasında göstererek "ihlalin üçüncü taraf bir bulut altyapı ortağını içerdiğine" inandığını bildirdi. Bu da bu şirketlerin de suça istemeyerek de olsa ortak oldukları ve sebebiyet verdikleri anlamına geliyor.

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