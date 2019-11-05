Tarihin En Büyük Veri İhlallerinden Birinde Basit Şifre Skandalı

Amerikan kredi derecelendirme şirketi EQUIFAX yaşadığı veri ihlali sonrası çıkan skandal olay ile gündeme geldi.

Basit Kullanıcı Adı ve Şifre

EQUIFAX şirketinin 2017 yılında yaşadığı veri hırsızlığı, 143 milyon Amerikalının kimlik bilgilerinin açığa çıkması ile sonuçlanmıştı. Söz konusu olayın ardından açılan soruşturmada büyük bir skandal ortaya çıktı.

Yapılan soruşturmada kredi derecelendirme şirketinin kredi anlaşmazlıklarını yönetmek için kullandığı portalda, erişim yetkisi için gerekli kullanıcı adı ve şifrenin 'admin' olduğu belirlendi. Yüz milyonun üstünde kişinin verilerine sahip bir şirketin bu şekilde basit bir şifre kullanması kısa sürede ortalığı ayağa kaldırdı. EQUIFAX tarafına yöneltilen diğer suçlar ise şu şekilde:

Yeterli yama süreci gerçekleştiremedi.

Siber güvenlik altyapısındaki bilinen eksiklikleri gideremedi.

Hassas verileri şifrelemedi, düz metin olarak sakladı.

Şifrelenmemiş hassas veriler bıraktı.

Şifrelediği verilerde ise verileri şifrelemek için kullandığı şifre çözme anahtarlarını herkese açık bıraktı.

Şirket geçtiğimiz Temmuz ayında ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından 700 milyon dolar para cezası ile cezalandırılmıştı. Söz konusu durum hakkında açıklama yapan Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, uzun ve karmaşık şifreler oluşturup bunları yönetmekte zorlanan şirketlerin şifre yöneticisi kullanmasını tavsiye etti.