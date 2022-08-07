Tarihin En İlginç Denizanası Türlerinden Biri Keşfedildi

Chirodectes maculatus denizanası zor bulunan bir denizanası ve şimdiye kadar bu özel denizanasının yalnızca iki belgelenmiş görüntüsü var. Şimdi, Scuba Kavieng'den bir grup dalgıç, bu nadir denizanasını videoya çekmeyi başardı. Birçok kişi bu videonun Chirodectes maculatus'un belgelenmiş ilk video kaydı olabileceğine inanıyor.

Yeni video, nadir görülen denizanasını daha önce görülmemiş ayrıntılarıyla gösteriyor. Video Papua Yeni Gine açıklarında çekildi. Videoda denizanası dört küme çizgili dokunaçları arasında serbestçe yüzüyor.

Yeni Denizanası Türünü Önemli Yapan Şey Ne?

Bilim insanları bu çevresine âdeta sinyal yayan denizanasının bir sindirim boşluğu olabileceğine inanıyor ancak bu denizanasının görülmesi çok nadir olduğu için kimse kesin bir şey söyleyemiyor.

Bu tür, ilk olarak 1997 yılında araştırmacılar tarafından keşfedildi ancak 2005 yılına kadar kendi cinsi olarak tanımlanmadı.

Bu büyüklükteki ve türdeki çoğu denizanasının aksine, Chirodectes maculatus zehirli görünmüyor. Nadir denizanasının yeni videosu, kesinlikle göz atmaya değer. Keşfi yapan dalgıçlar, videoyu grubun Facebook sayfasında paylaştı. Dalgıçlar, denizanasının bir futbol topu büyüklüğünde olduğunu ve VICE'ın belirttiği gibi "oldukça hızlı" yüzdüğünü belirtiyor.