Tarihin En Yüksek Bütçeli Oyunu Halo Infinite Olabilir

Halo serisinin yapımı süren son oyunu Halo Infinite için hiç beklenmedik bir haber ortaya çıktı. Xbox platformuna özel olarak piyasaya sürülmesi beklenen oyunun, bugüne kadar geliştirilmiş en pahalı yapım olacağı dile getirildi.

Almanca yayın yapan Xbox Dynasty isimli internet sitesi, Halo Infinite için Microsoft ve 343 Industries tarafından 500 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını sayfalarına taşıdı. Haberin resmi kaynaklara dayanıp dayanmadığı bilinmezken, 500 milyonluk bütçenin doğru çıkması durumunda, bu rakamın Halo Infinite oyununu gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli eğlence ürünü yapacağı belirtildi.

500 milyonluk bütçeyle Halo Infinite, bugüne kadar yapılmış en büyük bütçeli yapımlar olan Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımları geride bırakırken, Destiny ve Call of Duty: Modernwarfare 2 gibi shooter oyunlarının da önüne geçeceği aktarıldı.

Xbox Dynasty isimli internet sitesi iddialarını herhangi bir isme ya da belgeye dayandırmazken, 500 milyonluk bütçe oldukça fazla bulundu. Listenin başındaki isim GTA 5, 265 milyon dolar gibi bir bütçeyle geliştirilmişti. Bu bütçenin içerisinde geliştirme maliyetlerinin yanı sıra pazarlama ve reklam bütçeleri de yer alıyordu. GTA 5 bu bütçeyle birçok Hollywood yapımını geride bırakırken, Halo Infinite bu bütçe ile çıtayı açılamaz bir yere getirmiş olabileceği bildirildi.

Halo Infinite, E3 2018 sırasında gösterilmişti. E3 2018’de oyuna dair ilk bilgiler merak edilenlerle paylaşırken, oyuna dair detaylı bilgiler verilmemişti. E3 2019 sırasında Microsoft’un Halo Infinite’ı tam anlamıyla tanıtacağı dile getirilenler arasında yerini almıştı.