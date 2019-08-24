Tarihin İlk Uzay Suçu İşlenmiş Olabilir

NASA bugüne kadar defalarca yaptığı üst düzey uzay çalışmaları ile anıldı. Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir astronotun yaptığı ilginç bir suç tarihe geçebilir. Uzayda işlenmiş ilk suç olma ihtimalini yaratan bu kadın, bir NASA astronotu. İşte haberimizin detayları.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 aylık görev yapması için gönderilen kıdemli astronot Anna McClain, eski eşi olan Summer Worden'ın banka hesabına erişmeye çalıştı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde eski bir istihbarat subayı olarak görevine devam eden eşi, NASA astronotunu şikayet etti.

NASA astronotu kendisini savundu

NASA astronotu tarafından yapılan açıklama pek tatmin edici olmadı. Kendisi, eşinin çocuğuna bakabilmesi için yeterli miktarı hesabında bulundurup bulundurmadığını kontrol etmek için incelediğini söyledi.

Federal Ticaret Komisyonu olaya müdahil oldu ve kadının böyle bir suç işleyip işlemediğini inceledi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA bilgisayarlarında bu işlemi gerçekleştiren kadın, her ne kadar suçlu gibi görünse bile, yine de olay tam bir belirsizlik içeriyor. Bu nedenden dolayı NASA, araştırmalarını son hız devam ettiriyor.

Bütün kurumlar NASA astronotunun böyle bir suç işleyip işlemediğini araştırıyor. Eğer suçu sabit bulunursa bu astronot, tarihin uzayda suç işleyen ilk astronotu olacak. Peki sizce de böyle bir suç gerçekten işlenmiş olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.