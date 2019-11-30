Tarımda Bir Fotoğraf ile Hastalığı Öğrenmemizi Sağlayan Mobil Uygulama!

OYAK Grubu bünyesinde varlığını sürdüren HEKTAŞ, yeni akıllı asistanı ile tarımda öncülük edecek. HEKTAŞ mobil uygulaması ile üründeki hastalığı öğrenebileceğimiz bir sistem geliştirdi.

HEKTAŞ yeni bir mobil uygulama ile çiftçilere bir yenilik sundu. 27-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Growtech Eurasia 2019'da yerini alan şirket HEKTAŞ yeni bir uygulamayı duyurdu. Antalya'da gerçekleşen fuarda HEKTAŞ Akıllı Asistan adındaki mobil uygulamasını gözler önüne süren şirket, bu uygulama ile çiftçilerin işini kolaylaştıracak.

Tarım ürünlerindeki hastalıkların belirlenmesini konu alan şirket, "Akıllı Tarımın Öncüsü" sloganı ile yola çıkarak yeni uygulamasını geliştirdi. Çiftçiler hastalık gördüğü bitkinin fotoğrafını uygulama üzerinden çekerek, üründeki hastalığın ne olduğunu öğrenebilecek. Aynı zamanda ilaç uygulamasında da doğru ve güncel bilgiler çiftçiler ile paylaşılacak. Çiftçinin bulunduğu bölgenin iklimi ele alınarak ürünün geleceği hakkında da tahminler uygulama üzerinde bulunacak. Bu vesile ile artık tarımda ürünlerin heba olmaması sağlanacak.

Tarım için önemli bir yenilik sunan Hektaş, geliştirdiği uygulama ile Tarımsal Bilişim ödülünün sahibi oldu. Konu ile ilgili Hektaş Genel Müdürü Levent ORTAKÇIER şu sözleri dile getirdi: “HEKTAŞ olarak, OYAK’ın hedefleri ve destekleri sayesinde tarım alanında katma değerli projeleri hayata geçirerek üreticilerimizin yeni teknolojilere erişimini, doğru bilgiye ve ürüne ulaşmalarını sağlıyoruz. Türkiye ve dünyada bir ilk olan bu uygulama da çalışmalarımızın somut bir karşılığı. Üreticilerimizin, akıllı tarım teknolojilerine uyum sağladıkça, küresel rekabette güçleneceğine inanıyorum.”

Aynı zamanda HEKTAŞ Akıllı Asistan uygulaması App Store ve Play Store'da şu anda indirilebilir. Bakalım çiftçilerin uygulama hakkındaki görüşü ne olacak?