Tarladaki Gök Taşını 180 Bin Dolara Sattı!

Çorumun'un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Mutlu Yılmaz isimli bir vatandaş, 2 sene önce nohut ektiği sırada keşfettiği tarladaki gök taşını Amerika Birleşik Devletleri'nde bir alıcı ile 180 bin dolarlık bir anlaşma yaptı. Taşı alıcının yaşadığı ülkeye gönderecek olan çiftçinin parasını yapılacak test ve analiz sonuçlarından sonra alacağı belirtildi.

Tarladaki Gök Taşını Tesadüfen Bulmuştu

Alaca ilçesindeki Gerdekkaya köyünde oturan Mutlu Yılmaz, nohut ektiği tarlasını hasada hazırlarken gördüğü büyük taşı önce kaldırmaya çalıştı fakat taşın ağırlığı, onu yerinden hareket ettirmesine bile engel oldu. Taşın şimdiye kadar gördüğü taşlardan çok daha farklı göründüğünü fark eden Yılmaz, komşularının da yardımını alarak taşı bulunduğu yerden alıp evine getirdi.

Çiftçi Yılmaz, gri renkteki 68 kilo ağırlığında taştan aldığı bir parçanın incelenmesi için bir yakının yardımı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversiteye ulaştırdı. Üniversitesinin incelemeleri sonucunda taşın aslında bir gök taşı olduğu öğrenildi. "Gerdekkaya" olarak adlandırılan gök taşında 12 element bulunduğu taşın Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı olduğu ifade edildi.

Gök taşının vatandaşlar tarafından çokça merak edilmesi üzerine gök taşı 1,5 ay süre kadar Çorum Müzesi'ndeki özel bir bölümde sergilendi. Gök taşını ortalama 4 bin kişi ziyaret etti. Mutlu Yılmaz ise bu sıralarda en az 4 bin yıllık olduğu düşünülen gök taşını satılığa çıkardı.

Yılmaz, 2 yıl içinde farklı alıcılardan gelen teklifleri az buldu ve kabul etmedi. Son alıcı ise Amerika Birleşik Devletleri'nden bir alıcı oldu. Yılmaz'la iletişime geçen bu alıcı, 4 bin yıllık gök taşını Amerika'daki alıcı ile 180 bin dolarlık bir anlaşma yaptı. Gök taşının önce Amerika'ya gönderileceği, orada yapılacak test ve analiz sonuçlarına göre satış işleminin de tamamlanacağı söylendi.

Gök taşına gelen tekliflerle ilgili açıklama yapan Yılmaz, konu hakkında şu sözleri kullandı: