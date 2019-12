Tarsier Studios, Artık THQ Nordic Ana Şirketi Embracer Group Bünyesinde

Yeni bir stüdyo satın alım haberi ile karşınızdayız sevgili takipçilerimiz. THQ Nordic ana şirketi Embracer Group, Tarsier Studios ile satın alım konusunda anlaşmaya vardılar.

Daha çok Little Nightmares ile tanıdığımız Tarsier Studios, artık Embracer Group alt grubu olan Goodbye Kansas Game Invest içinde bağımsız olarak çalışmaya devam edecek. Embracer Group, geliştirici stüdyoyu yeni fikri mülkiyetler konusunda uzun vadeli olarak destekleyecek. Bununla birlikte, Goodbye Kansas Game Invest ile stüdyonun sahibi konumunda bulunacak ve yeni fikri mülkiyetlerini finanse edecek ve yayınlayacak.

Little Nightmares oyunuyla tanıdığımız Tarsier Studios, 2004 yılında kurulmuştu. İlk iki LittleBigPlanet oyunu için indirilebilir içerikler hazırlamış, PlayStation Vita için geliştirilen LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 3 ve Tearaway Unfolded oyunlarına da katkıda bulunmuştu. Bünyesinde yetmiş kadar geliştiricinin aktif olarak çalıştığı İşveç menşeli stüdyo, şu anda ülkedeki en büyük bağımsız geliştiricilerden biri ve son dönemde çıkarttığı Little Nightmares, Statik ve The Stretchers ile adından bayağı bir söz ettirmişti.

Konu ile ilgili olarak Tarsier Studios patronu Andreas Johnsson "On beş yıllık uzun bir yolculuktan sonra stüdyomuzun potansiyelini geliştirmeye devam etmek için Embracer ile ortak olmak heyecan verici hissettiriyor." yorumunda bulundu ve devam etti: "Embracer Group ile son derece muazzam oyunlar yapmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz."

Geliştirici stüdyo şu anda Little Nightmares II üzerinde çalışıyor. GamesCom 2019 fuarında duyurulmuş olan devam oyunu PlayStation 4, PC, Xbox One, PC ve Switch için önümüzdeki sene içerisinde Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanacak.