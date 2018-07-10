Tasarım Harikası Vivo NEX, Global Satışa Çıkıyor

Yenilikçi tasarımıyla bu yılın en dikkat çeken akıllı telefonlarından birisi olan Vivo NEX, Çin’den sonra uluslararası pazarda da satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Çinli üretici Vivo’nun, geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı yeni amiral gemisi anavatanı dışında da boy gösterecek. Şimdiye kadar görmeye pek de alışık olmadığımız tasarım anlayışıyla karşımıza çıkan Vivo NEX, yüzde 91,24’lük ekran kasa oranı ile manşetleri süslemişti.

8,59 inç 2316 × 1080 Super AMOLED ekran, Snapdragon 845 işlemci ve 12MP + 5MP çift kamera kurulumu gibi birçok dikkat çeken özellikle gelen telefon, gövdeye gizlenmiş açılır kapanır selfie kamerasıyla çentik probleminin üstesinden gelmeyi başarmıştı.

Kusursuz ve bir o kadar da fütürist bir tasarıma sahip olan Vivo NEX, diğer akıllı telefonların aksine herhangi bir ahizeye de sahip değil. Bunun yerine sesi ileten Screen SoundCasting Acoustic teknolojisi kullanılmış. Ayrıca Synaptics Clear ID teknolojisine sahip olan Vivo NEX ekranının alt yarısı, tamamen parmak izi okuyucusu olarak çalışıyor.

Vivo NEX ile Samsung ve Apple gibi devleri kıskandıran Çinli şirket, yeni nesil akıllı telefonunun uluslararası pazara açılacağını açıkladı. Telefon bu ayın sonlarında Rusya, Hindistan, Malezya, Hong Kong ve Tayvan'da piyasaya çıkacak. Ancak ne yazık ki ABD ve Batı Avrupa'daki kullanıcılar bu telefona sahip olmak için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

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