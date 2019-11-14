Tasarımı Göz Kamaştırıyor! Realme 5S Ortaya Çıktı

Realme'nin yepyeni bir akıllı telefon hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Kamerası ile tüm dikkatleri üzerine çeken Realme 5S'nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Gelin hep beraber Realme 5S'nin sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Gelen sızıntılara göre, Realme 5S'nin arka tarafında dört adet kamera sensörü yer alacak. Bu kamera sensörlerinin şu şekilde olmasına kesin gözüyle bakılıyor: 48 MP ana, 8 MP geniş açı, 2 MP telefoto, 2MP derinlik kamera sensörü.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan Realme 5S'de 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunabilir. Akıllı telefonun ön tarafında 5 megapiksellik kamera sensörünün olacağı söyleniyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkması beklenen cihazda ColorOS 6 arayüzünün olacağı konuşuluyor. Sızan görsele göre cihazın arka tarafında bir adet parmak izi okuyucu bulunacak.

Realme 5S'nin ekranının kaç inç olacağı hakkında herhangi bir sızıntı ne yazık ki bulunmuyor. 5.000 mAh bataryadan beslenmesi beklenen Realme 5S hakkında gelen tüm sızıntılar şimdilik bu kadar. Realme'nin yeni akıllı telefon modelini çok kısa bir süre içerisinde tanıtacağı söyleniyor.