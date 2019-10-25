Tasarımı ile Göz Dolduran Vivo iQOO Neo 855 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Vivo yeni akıllı telefon modelini Çin'de kullanıcıların beğenisine sundu. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vivo iQOO Neo 855, fiyatı ile de kullanıcıların kalbine taht kuracak. Gelin hep beraber Vivo iQOO Neo 855'in tüm teknik özelliklerine yakından bakalım.

Vivo iQOO Neo 855, 6.38 inçlik 2340x1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelmekte. Cihazın ön tarafında bir adet su damlası şeklinde çentik bulunmakta. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan Vivo iQOO Neo 855, 6GB / 8GB RAM'e sahip. Akıllı telefonun iki adet dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu dahili depolama alanları şu şekilde: 64GB / 256 GB.

Ekrandan parmak izi tarayıcısına sahip olan cihazın ön tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu arka kamera sensörleri şu şekilde: 12MP ana, 8MP geniş açı ve 2MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü.

4.500 mAh bataryadan beslenen Vivo iQOO Neo 855, 33 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Akıllı telefon Android 9 Pie tabanlı Funtouch 9 arayüzü ile kutudan çıkmakta.

Vivo iQOO Neo 855 Fiyatı ve Özellikleri

Mor, beyaz ve siyah olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın Çin'deki başlangıç satış fiyatı1.998 Çin Yuanı. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.