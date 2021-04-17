Türkiye'de Yetişen Bir Ürün Daha AB Tescili Almayı Başardı

Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı AB tescili almaya hak kazandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı paylaşımlar doğrultusunda Türkiye'nin 7 farklı ürünü AB'nin korumalı coğrafi işaretine sahip.

Avrupa Birliği, 16 Nisan'da Karadeniz bölgesinde yer alan Kastamonu ilinin Taşköprü Sarımsağına korumalı coğrafi işaret (PGI) tescili verdi. İl sakinleri, tescilin verilmesi için üç aylık bekleme süresinin tamamlanmasını kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hareketi Twitter üzerinden memnuniyetle karşılayarak, "Taşköprü'nün dünyaca ünlü "Beyaz Altın'ı" Taşköprü Sarımsağı, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, tescilin üreticilere ve ilçeye faydalı olmasını umduğunu söyledi.

Bölgedeki 4 bin çiftçinin hayatını sarımsaktan kazandığını söyleyen Çatal'a göre yılda ortalama 20 bin ton sarımsak üretiliyor. Sarımsak üretimi için kullanılabilecek yeni toprak hazırladıklarını ifade eden Çatal, Taşköprü sarımsağını onlarca farklı ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.

Taşköprü'nün dünyaca ünlü "Beyaz Altın'ı" Taşköprü Sarımsağı, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldı.



Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/dqikLTSRS5 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 16, 2021

Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı AB tesciline hak kazandı

AB'nin korumalı coğrafi işaretini almayı başaran bir diğer ürün ise Çanakkale'nin Bayramiç Beyazı oldu. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan yeni karar doğrultusunda Türkiye'ye özel coğrafi işaret alan ürün sayısı 7'ye çıkmış oldu.

Bayarmiç Beyazı kararıyla ilgili tweet atan Bakan Pakdemirli, "Çanakkale’mizin endemik ürünü Bayramiç Beyazı Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu kararlar doğrultusunda AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den 7 farklı ürün bulunuyor. Bunlar sırasıyla şu şekilde: Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Taşköprü Sarımsağı, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı.

Ancak AB'den PGI işareti almayı bekleyen onlarca yerli ürünün olduğunu da hatırlatalım. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı başvuruya göre onay almayı bekleyen ürünler şu şekilde:

"Afyon Sucuğu", "Afyon Pastırması", "İnegöl Köfte", "Kayseri Sucuğu", "Kayseri Pastırması", "Kayseri Mantısı", "Antepfıstığı/Antep Fıstığı", "Antep Lahmacunu","Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini", "Giresun Tombul Fındığı", "Antakya Künefesi", "Maraş Çöreği", "Çağlayancerit Cevizi", "Maraş Tarhanası", "Gemlik Zeytini", "Milas Yağlı Zeytini", "Gaziantep Menengiç Kahvesi/Gaziantep Melengiç Kahvesi", "Araban Sarımsağı"

Peki ya siz AB tarafından verilen bu korumalı coğrafi işaretler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı ihmal etmeyin.