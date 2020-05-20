Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Tatil Yapmak Riskli mi?

Son zamanlarda düşüş eğilimi izleyen yeni tip koronavirüs salgını süregelirken dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca kişi önümüzdeki yaz sezonu için tatil yapıp yapmamak noktasında bazı kafa karıştırıcı soru işaretlerine sahip. Peki tatil yapmak riskli mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü merak edilen bu soruya açıklık getirdi.

Tatil Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Prof. Dr. Tevfik Özlü tarafından yapılan açıklamada gereken kuralların dikkate alınması durumunda tatil yapmanın risk oluşturmayacağı belirtildi. Özlü, bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı detayları ve kuralları da sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaştı.

"Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz vb tatil oramlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır. Rutin tatil formatımızı gözden geçirip otel konaklamalı, deniz-plaj kalabalığına alternatif olarak doğada başımızı dinleyebileceğimiz, daha izole tatil seçeneklerini deneyebiliriz."

Yani sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma kurallarına uymanız dahilinde ve eğer otel tatili tercih edecekseniz koronavirüs sertifikasyon kurallarına uygun yerleri tercih ederseniz olası sorunları minimum seviyeye indirgemiş olursunuz. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yaz tatil yapacak mısınız? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.