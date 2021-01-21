Tatlı Suda Virüs Grubu Tespit Edildi: Salgına Neden Olabilir mi?

Tatlı suda virüs grubu keşfedildi. Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken tatlı suda keşfedilen yeni virüsler, tüm dünyada endişe yarattı. Peki, yeni virüs grubu bir salgına neden olabilir mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Tatlı Suda Virüs Grubu Ortaya Çıktı

Ekoloji Enstitüsünde görevli Christopher Bellas ve Ruben Sommaruga, Gossenköllesee Gölü’nde viral DNA analizi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen analiz sonucunda yeni virüs grubu tespit etti. Tespit edilen virüs grubu, Polinton benzeri virüsler olarak isimlendirildi. En karmaşık DNA transpozonları olan Polinton, ilk olarak 2000’li yılların ortalarında keşfedilmişti.

Innsbruck Üniversitesinde görevli bilim insanları virüslerin genomlarına ilişkin bir inceleme başlattı. İnceleme, Polinton benzeri virüslerin nehir ve göllerde yer alan oldukça önemli bir virüs grubu olduğunu gözler önüne serdi. Christopher Bellas, konu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Çalışmalara devam edeceklerini belirten Bellas tarafından yapılan açıklamada şu ifade yer aldı:

"Gossenköllesee Gölü'nde yeni dev virüsler arıyorduk fakat beklenmedik şekilde daha önce hiç tanımlanmamış daha küçük Polinton benzeri virüsler bulduk. Virüslerin kötü bir şöhreti var, insanlar için sorun olarak görülüyor. Şunu da unutmamak gerekli, virüsler gezegenimizde sayıca en çok bulunan varlıkları arasında." “Bir çay kaşığı tatlı suda, diğer organizmaları enfekte edebilecek milyonlarca virüs var. Bu virüslerin çoğu da insanlar için tamamen zararsızdır çünkü mikroskobik hayvanları, bitkiler ve bakterileri enfekte ederler fakat virüsler her gün çevremizdeki çok sayıda mikroorganizmayı yok ediyorlar Bu da besin ağlarını küresel ölçekte değiştiriyor. Yeni virüslerin keşfi, onların konakçıları ile nasıl etkileşim kurduğunu, nasıl enfekte ettiğini, doğadaki rollerini ne olduğunu anlamak için çok önemli."

Ruben Sommaruga, yaptığı açıklamada, "Biyolojik çeşitlilik konusunda daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Virüsler birçok mikrobiyal türün ölüm oranlarına etki ediyor ve bu nedenden ötürü virüslerin çeşitliliğini anlamak çok önemli. Yeni virüsler yalnızca heyecan verici bir keşif olmakla kalmıyor. Yeni tip koronavirüs gibi virüslerin enfeksiyonlara neden olmak için kullandıkları teknikleri de öğrenebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Küresel mikrobiyal DNA veritabanlarını araştırdıklarını söyleyen bilim insanları, polinton benzeri virüs grubunun yalnızca yüksek dağlarda yer alan göllerde değil, dünyadaki tüm nehir ve göllerde olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Yapılan açıklamada, keşfedilen yeni virüs grubunun insanları enfekte etmediği belirtildi.