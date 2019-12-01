Tatlı Yiyenler Gerçekten Daha Tatlı mı Konuşuyor?

Türk diline özgü bir atasözü olan "tatlı yiyelim tatlı konuşalım"ı bilim insanı araştırdı. Yapılan sosyal araştırmaya göre acı tüketenlerin değer yargılarında daha katı, tatlı tüketenlerin ise daha hoşgörülü olduğu gözlemlendi.

Kulak Burun Boğaz uzmanı Doç. Dr. Esin Yalçınkaya tarafından yapılan beyin araştırmasının sonucu şaşırttı. Koku duyusunun insanın iç güdüleriyle ilişkili olduğunu gözlemleyen araştırmacı, kokunun geçmişe dönük anlara dokunabilme konusunda etkili olduğunu aktardı.

"Canımızın çektiği gıdalar muhtemelen vücudumuzun ihtiyaç duyduğu şeyler oluyor. Örneğin canımız tatlı ya da tuzlu herhangi bir yiyeceği çekiyorsa vücudumuzun buna ihtiyacı vardır. Dolayısıyla kişiler tat algılarına güvenmeli." şeklinde konuşan Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, kişisel tavrın yemek tercihlerine bağlı olduğunu belirti. Örneğin acı yiyecekleri seven kişilerin sert yapılı olduğu ispatlandı.

Tat duyusunun da vücuttaki ihtiyaçları anlamaya bağlı olduğunu aktaran Yalçınkaya, koku ve tat alma duyusuna güven duyulması gerektiğini söyledi. Araştırmacı sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda gıdaların genetiği değiştirildiği için bu, biraz yanıltıcı olabiliyor. O yüzden canı şeker isteyen biri rafine şekerden üretilmiş tatlıları değil de sağlıklıları tercih etmeli. Örneğin, organik bal, pekmez veya meyve yiyebilir."