Tavşanlar Hakkında Bilgiler: Neden Daha Büyük Değiller?

Tavşanlar hakkında bilgiler, en çok araştırılan konularından başına geliyor. Tavşanlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen insanlar ise tavşanların neden daha büyük olmadığına ilişkin sorunun yanıtını arıyor. Bilim insanları, tavşanların daha büyük olmamasına açıklık getirerek insanların kafasındaki bir soru işaretini daha giderdi.

Tavşanlar Hakkında Bilgiler Artıyor

Tavşanların da içerisinde yer aldığı tavşanımsılar takımı, dünyanın hemen hemen her bölgesinde görülebiliyor. Bu hayvanlar birçok yerde görünmesine rağmen uzunlukları çok da değişiklik göstermiyor. Tavşanların genellikle aynı boyutta olması ise bilim insanlarının ve hayvanseverlerin kafasında birtakım soruların ortaya çıkmasına neden oldu.

Birçok hayvan kendi içinde bölgesel olarak değişiklik gösteren çeşitli özelliklere sahip. Tavşanımsıların yakın akrabası kemirgenler takımında da 4 gramlık cüce fare ile 50 kilograma kadar ulaşabilen kapibara yer alıyor.

Japonya'daki Kyoto Üniversitesi Primat Araştırmaları Enstitüsü'nden Susumu Tomiya, konu hakkında yaptığı açıklamada yaşayan en büyük yabani tavşanımsıların ortalam 5 kilogram olduğunu ve bunun yaşayan en büyük kemirgen olan kapibaranın onda birine denk geldiğini söyledi. Araştırma ekibinin lideri Tomiya ise konuya ilişkin açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Bazı evcil tavşan ırkları 8 kilograma ulaşabiliyor. Nesli tükenmiş bazı türler de bunu yapabiliyordu. Buna şaşırdık ve bu nedenle de yabani tavşanımsıların vücutlarının daha büyük boyutlara ulaşmasını ne tür dış güçlerin engellediğini araştırmaya başladık."

Araştırmada yer alan bilim insanları, tavşanımsılara ait fosil kayıtlarını ve bu hayvanların evrimsel tarihini inceleme altına alıp ekolojik faktörleri analiz etti. Evolution'da yayımlanan bulgular, tavşanımsıların boyutunu belirleyen en önemli faktörün otçul toynaklı hayvanların boyutu olduğunu ortaya çıkardı.

6 kilogramı geçen tavşanımsıların enerji verimliliğinin toynaklılara göre azalması da bunu destekliyor. Büyüyen tavşanımsıların büyümeye devam edebilmesi için çok daha fazla besin tüketmesi gerekiyor. Araştırma ekibi en nihayetinde Kuzey Amerika'da yer alan tavşanımsıların fosil kayıtlarını inceledi ve yapılan araştırmalar sonucunda en küçük toynaklının tavşanımsıların ulaşabileceği maksimum büyüklüğü belirlediğini tespit etti.

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