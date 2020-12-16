İlk Defa Tavuk Büyüklüğünde Tüylü Dinozor Keşfedildi

Geçtiğimiz dönemde ilk defa keşfedilen tavuk büyüklüğünde tüylü dinozor araştırmacıları şaşırtıyor. Tarih öncesinin tavus kuşu olarak nitelendirilen tüylü dinozorun 110 milyon yıllık olduğu tespit edildi.

Portsmouth Üniversitesinde Profesör David Martill ve Robert Smyth ile Karlsruhe Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Profesör Dino Frey tarafından ortaya konan yeni fosiller, ilk defa tarih öncesi tüylü dinozorun varlığına işaret ediyor. Ubirajara jubatus türündeki bu dinozor, günümüz Brezilya'sında dolaşan tavuk büyüklüğünde bir etobur olmasıyla merak uyandırıyor.

Brezilya bölgesinde keşfedilen dinozor, yerel dil ve Latince'nin bir kombinasyonu olarak Ubirajara jubatus olarak adlandırıldı. Ubirajara Tupi halkı dilinde "mızrağın efendisi" anlamına geliyor. Jubatus ise başının etrafındaki mızrak benzeri tüylerden dolayı "ibikli" anlamında kullanıyor.

Omuzlarından mızrak benzeri dikenler ve sırtından aşağıya kabarık bir yeleye sahip olan Ubirajara jubatus'un, kurbağa ve kertenkele gibi küçük omurgalıların atası olabileceği düşünülüyor. Yeni keşfedilen dinozor, boynundaki tüyleriyle cennet kuşuna ve daha bilindik olarak tavus kuşuna benzetildi. Araştırmacılara göre Ubirajara jubatus bu dikenleri eş çekme umuduyla sergiliyor olabilirdi.

Tavuk büyüklüğünde tüylü dinozor daha önceki keşiflere benzemiyor

Çalışmaya liderlik eden ve Cretaceous Research dergisinde çalışmasını yayınlayan David Martill, "Başka pek çok garip dinozor var, ancak bu onların hiçbirine benzemiyor" dedi. Araştırmacı David Martill verdiği demeçte, “Bu (omuz) yapıları gerçekten ayrıntılı. Kuşlar bu tür tüylere sahip olduklarında, her türlü gösterişli dans ve gösteri yapıyorlar, bu yüzden bu dinozor küçük bir gösteriş yapıyormuş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Profesör Martill keşifle ilgili, "Türün erkek olduğunu kanıtlayamayız ancak dişi ve erkek kuşlar arasındaki farklılıklar dikkate alındığında tür büyük olasılıkla erkek ve aynı zamanda genç" şeklinde konuşarak şunları söyledi: "Omuzlardan gelmiş gibi görünen mızrak benzeri dikenler, daha önce doğada gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor."

Ubirajara'nın mızrak benzeri dikenleri, aslında ilkel tüylere benzetiliyor. Yani bu gerçek bir tüy değil, 110 milyon yıl önce yalnızca memelilere özgü bir özellikti. Araştırmacılara göre birçok dinozorun tüyleri vardı. Aslında kuşlar da yaklaşık 150 milyon yıl önce küçük tüylü dinozorlardan evrimleşti.