Tayland’da Uçakla Selfie Çekenlere İdam Cezası Verilebilir!

Selfie çekmek birçok kişinin, özellikle de turistlerin en sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor. Ancak Tayland’da selfie çekenlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Tayland’da sahile yakın geçen uçaklarla selfie çeken turistlerin idam cezası da dahil sert cezalara çarptırılması söz konusu.

Tayland’da Phuket Uluslararası Havalimanı'na inen uçaklar, iniş yaparken Mai Khao Sahili'ne çok yakın bir mesafeden geçiyor. Bu sahile gelen turistler de yakınlarından geçen uçaklarla selfie çekmeyi çok seviyor ve sık sık fotoğraf çekiyor.

Turistler, bu sıra dışı anları ölümsüzleştirerek sosyal medyada paylaşıyor. Ancak Taylandlı yetkililer Mai Khao Sahili'ndeki selfieleri yasaklamak istiyor. Yasaklama isteğinin gerekçesi ise, iniş yapmakta olan uçakların pilotlarının dikkatinin dağılması ve kaza ihtimalinin artması.

Pilotların Dikkatini Dağıtıyorlar

Turistlerin fotoğraf çekerken, iniş yapan uçakların pilotlarının dikkatini dağıttığını öne süren yetkililer, selfie çekmenin yasaklanacağını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Yasaklamayla birlikte para cezası ve hatta idam cezası getirilmesi bile gündemde. Ayrıca sahilin bir kısmının kullanıma kapatılması da seçenekler arasında yer alıyor. Bölge halkı ise bu tür yasaklamaların turizmi olumsuz etkileyebileceği görüşünü savunuyor.

Tayland’da 1935 yılından bu yana 326 kişi idam edilmişti. Ülkede 2009-2018 yılları arasında ise kimseye idam cezası verilmedi. Geçtiğimiz yıl cep telefonunu vermediği gerekçesiyle masum bir genci bıçaklayarak öldüren bir zanlı, 9 yılın ardından ülkede idam cezasına çarptırılan ilk suçlu oldu.