Taylandlı İş Adamı, Kızına Damat Bulmak İçin Yarışma Düzenlemekten Vazgeçti

Taylandlı bir iş adamı, evlenmek isteyen kızına eş bulmak için bir yarışma düzenlemeyi planlıyordu. Bu düşüncesini sosyal medyadan duyuran iş adamı, yarışmaya katılmak isteyenlerin sayısının 10 bini bulması üzerine yarışmayı iptal etti.

58 yaşındaki durian meyvesi şirketi sahibi Arnon Rodthong, Salı günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, kızına eş bulmak için nitelikli adaylar aradığını belirtmişti.

İlginç fikriyle sosyal medyada büyük ilgi toplayan iş adamı, 26 yaşındaki kızıyla evlenecek kişiye 10 milyon Tayland bahtı (314 bin dolar) vereceğini açıklamıştı.

Rodthong bu amaçla bir yarışma düzenlemek istiyordu fakat kızıyla evlenmek isteyenlerin sayısı kısa sürede 10 bin kişiye ulaştı. Adaylardan üst üste gelen telefonlardan bunaldığını söyleyen iş adamı, aşırı talep sebebiyle yarışmayı düzenlemekten vazgeçtiğini duyurdu.

Sürekli olarak kendisini arayan damat adaylarından sıkıldığını söyleyen Rodthong, damat adaylarına seslenerek, "Damat adaylarım, lütfen beni aramayı bırakın. Telefonum sürekli çalıyor, ölmek üzereyim. Bırakın dinleneyim." diye konuştu.