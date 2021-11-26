Tayvan ve Doğu Avrupa Ülkeleri Çip Krizini Bitirmek İçin Anlaştı

Tayvan ile Doğu Avrupa ülkeleri çip konusunda anlaştı. Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya ile yapılacak ortaklık sayesinde Avrupa'da birçok çip üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Tayvan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) gibi şirketlere ev sahipliği yapan teknoloji santrali Tayvan, dünya çapında bazı otomobil üretim hatlarını kapatan ve etkisi büyük olan çip kıtlığını çözme çabalarının merkezi haline geldi.

TSMC, ABD'nin Arizona eyaletinde 12 milyar dolarlık çip üretim tesisi kurarken, AB'nin bu tür bir yatırımı teşvik etme çabalarına rağmen, Avrupa'daki benzer bir tesise ilgi göstermedi.

Tayvan ve Doğu Avrupa ülkeleri çip için anlaştı

Tayvan Ulusal Kalkınma Konseyi'ne başkanlık eden Kung Ming-hsin, geçen ay Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya'ya yaptığı ziyaretin ardından gazetecilere verdiği demeçte, üç ülkenin de adayla çip üzerinde çalışmak istediklerini belirttiklerini söyledi.

Tayvan, çipler üzerinde nasıl iş birliği yapılacağına karar vermek için üç ülke ile çalışma grupları kurarken, Tayvan'a da teknik eğitim bursları verecek.

Kung, "Yarı iletken tedarik zincirinin tamamı çok büyük. Birçok ülke farklı roller oynayabilir" dedi.

Ne AB ne de üye devletlerin Çin'in iddia ettiği ve demokratik olarak yönetilen Tayvan ile resmi diplomatik bağları yok. Ancak Taipei yönetimi, ortak özgürlük ve demokrasi değerlerini vurgulayarak blokla ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığına dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu, çip üretimini artırmak için bir yasa önerdi ve Tayvan'ın katılımını sağladı. Kung, Avrupa'nın bunu tek başına yapmasının zor olacağını söyledi. "Bu yüzden Tayvan ile iş birliği yapmayı önemsiyorlar" diye ekledi.

Çip konusunda bir diğer atılım Samsung'dan gelmişti. Samsung 17 milyar dolarlık çip tesisi ile üretim kapasitesini artırma ve küresel çip kıtlığını azaltma çabalarının bir parçasını devreye sokuyor.

ABD'nin Teksas eyaletine kurulacak fabrika, telefonlarda ve bilgisayarlarda kullanılan gelişmiş mantık yarı iletkenlerinin üretimini artırmaya yardımcı olmayı hedefleyecek.

Samsung, inşaat çalışmalarının 2022'nin ilk yarısında başlamasını beklediğini ve sitenin 2024'ün ikinci yarısında faaliyete geçmesini umduğunu söyledi.

Analist firması Forrester'ın başkan yardımcısı ve araştırma direktörü Glenn O'Donnell verdiği demeçte, "Diğer çip üreticileri gibi Samsung'un da daha fazla kapasiteye ihtiyacı var. Daha fazla üretim oluşturmak için Intel, TSMC ve diğerlerini takip ediyor." dedi.