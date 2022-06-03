Tayvan, Rusya ve Belarus'a Çip İhracatını Yasakladı

Tayvan, Rusya ve Belarus'a tüm modern çip ihracatını yasakladı. Hükûmet, kararı Ukrayna'nın Rus kuvvetleri tarafından devam eden işgali nedeniyle aldı.

Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığı (MOEA), bu hafta başlarında Rusya ve Belarus'ta ihracatı yasaklanacak tüm yüksek teknoloji ürünlerinin bir listesini paylaştı. Bakanlık ayrıca, Rusya'nın bu yaptırımları atlatmasına yardımcı olabileceğinden, bu yeni yüksek teknoloji ürünlerinin Belarus'tan da yasaklanacağını duyurdu. Dolayısıyla şimdi, bu iki bölgedeki şirketler artık mikroişlemciler ve hatta mikro devreler gibi belirli yarı iletken ürünlerin hiçbirini satın alamayacaklar.

Bu karar, 5 gigaflop veya daha yüksek bir performans hızına sahip olan, 25 MHz'den daha yüksek bir frekans oranına, 2,5 MB/sn veya daha yüksek bir veri aktarım hızına sahip harici bir ara bağlantıya, 144'ten fazla pime veya 0,4 nanosaniyeden daha düşük gecikme süresi yayılıma sahip olan her türü içeriyor. Daha basit bir ifadeyle Rusya ve Belarus, temelde artık Tayvan'da üretilen modern teknolojiyi hiçbir şekilde tedarik edemiyor.

Tayvan Çip Üretimiyle İlgili Araçları da Satmayacak

Modern çiplerin yanı sıra Tayvan, bu ülkelere çip üretimiyle ilgili ekipman da satmayacak. Başka bir deyişle, kendi çiplerini üretmek için ekipman da sağlayamayacaklar. Bu da aklınıza gelebilecek her tür elektronik üretimin sekteye uğrayabileceği anlamına geliyor çünkü Tayvan özellikle bu tarz ürünlerin tedariği konusunda Dünya'da önemli bir yüzdeye sahip.

Tayvan'ın bu karar için neden bu kadar beklediği ise belirsiz. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.