Tayvan, Türkiye'nin 20 Yıl Önce Yaptığı İyiliği Unutmadı: 2.5 Milyon Dolar Bağış Yaptı!

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve hükûmetin önde gelen yetkilileri, geçtiğimiz günlerde yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından gerçekleşen afet çalışmalarına bağışta bulunacaklarını açıkladı. Depremin olduğu günden bu yana birçok ülke desteklerini sağlıyor olsa da Tayvan'ın sağladığı desteğin önemli bir tarafı var.

Maaşlarını bağışlayacaklarını belirten Tayvan'ın önde gelen hükûmet yetkilileri bunun yanı sıra 2 milyon dolar nakit yardımı sağladı. Halk ise bağış olarak seferberlik ilan ederek 340 bin doları aşkın para toplamayı başardı. Bunun yanı sıra Tayvan hükûmeti 130 kişiden oluşan iki adet arama kurtarma ekibi de gönderdi.

Tayvan'ın vermiş olduğu bu desteklerin önemli bir boyutu da var. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Türkiye'yle yaptığı ilk görüşmede 1999'da yaşadıkları depremde ilk arama kurtarma ekibi gönderen ülkenin Türkiye olduğunu ve şu anda bu iyiliğe olan borçlarını ödediklerini söyledi.

1999 Tayvan Depreminde Neler Olmuştu?

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem 2.500 kişinin ölümüne neden olurken, Tayvan'ın merkezindeki Chi-Chi kasabasını ve 145 kilometre kuzeydeki Taipei'ye kadar binaları deviren bir kuvvet dalgasının meydana gelmesine neden olmuştu. Depremde 10.000'den fazla kişi yaralanırken, 100.000'i aşkın kişi evsiz kalmıştı.