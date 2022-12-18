Tayvanlı TSMC CEO'sundan Çin'e Destek

Dünyada çip üretiminin %55'inden sorumlu olan TSMC, Tayvan ekonomisinin en önemli şirketlerinden biri olarak görülüyor. En değerli şirketler listesinde 13. sırada kendine yer bulan şirket teknoloji dünyasında öyle önemli bir noktada ki herhangi bir sorun yaşadığında geride bıraktığımız yıllarda teknoloji dünyasını çöküşe sürükleyen çip krizi gibi facialar gerçekleşebiliyor. Bu konumları, haliyle şirkete politik güç kazandırıyor.

Tayvan'ın politik anlamda Çin ile anlaşamadığı uzun süredir bilinen bir gerçek. Ancak geçtiğimiz gün TSMC CEO'su yaptığı açıklamalarda, ABD-Çin savaşında Çin'in tarafını tutarak gümrük yasaklamalarının ülkeler arasındaki güveni zedeleceğini ve küresel ekonomiyi bozacağını belirtti.

TSMC Çip Sektöründeki Gücünü Kaybetmek İstemiyor

Uzun süredir Çin işgaline karşı ABD ile dostluk yürüten Tayvan, teknoloji savaşından kötü etkilenmeye başlayınca yüzünü ana karaya dönmeye karar vermiş olabilir. TSMC, ABD'nin Çinli şirketleri kara listeye almasından oldukça rahatsız. İki ülke arasındaki politik kavgaya rağmen TSMC'nin en büyük müşterisi hala Çinli şirketler.

ABD'nin ambargo kararlarına karşı açıklamalarda bulunan TSMC CEO'su C. C. Wei, "Diğer yabancı ülkelerden gelen ürünlerin ihracat kontrolleri ve yasaklanması, küreselleşme altında kazanılan üretkenliği ve verimliliği yok ediyor veya en azından serbest piyasanın sunduğu faydaları azaltıyor. Fakat en korkuncu, ülkeler arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğinin zayıflamaya başlamasıdır." dedi.

Öte yandan konuşmasında ABD'nin çip sektörüne yaptığı yatırımların kısa vadede TSMC teknolojisini yakalayamayacağını belirten Wei, firmanın satışlarının azalmasından çekiniyor olabilir. Yapay zeka, süper bilgisayar ve big data gibi konularda çoktan ABD'nin önüne geçmeye başlayan Çin, çeşitli baskılarla geride tutulmaya çalışıyor. Önümüzdeki 10 sene içerisinde dünya kutuplaşmasının ABD ve Çin ekseninde, teknoloji odağında bir soğuk savaşa döneceğini söylemek mümkün.