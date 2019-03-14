'TBB Risk Merkezi Raporu' e-Devlet'te Ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların da katılımıyla Bürokrasinin Azaltılması ve e-Devlet Toplantısı yapıldı. Gelinen son durumu değerlendiren Oktay, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak." diye konuştu.

Yazılı bir açıklama da yayınlayan Oktay, e-Devlet Versiyon 1.0’ın yüzde 95’in üzerinde tamamlandığını ve yıl sonuna kadar tamamen hazır olması konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Finans ve bankacılık alanında e-Devlet’e yeni bir hizmet entegre ettiklerini belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak. Daha önce ücret ödenerek alınan bu hizmet, kişi başı ayda bir defa olmak üzere ücretsiz sunulacak. Vatandaşımız bu hizmet ile evinde, internet üzerinden ücret ödemeden banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecektir. Raporda, borç bilgileri banka ve finansal kuruluş bazında yer alacaktır. Vatandaş, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz, komisyonlarını topladığında toplam borç tutarına ulaşabilecektir. Ayrıca, son 10 yılda banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı durumdaki borçlarını görebilecektir."

Kuruma, vatandaşa ve devlete katma değer sağlamayan hizmetleri de sonlandırdıklarını belirten Oktay, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetleri e-Devlet'e entegre etmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.