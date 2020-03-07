TBMM'den Ürün Güvenliği Kararı

Ürün güvenliği düzenlemesi, TBMM Meclisinden geçti. AB mevzuatı uyum kapmasında düzenlenen ürün ihracatı ve e-ticaret uygunsuz, güvenilir olmayan ürün satışına ilişkin düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler kanunu, TBMM Meclisinden geçti.

Kanun kapsamında, piyasada olan ya da piyasaya sürülmesi planlanan tüm ürünler değerlendirileceği söylendi. Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen ya da ihraç edilmesi planlanan bütün ürünler bu kanun kapsama alındı.

Diğer ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi planlanan bütün ürünlerin ise bu kanun dışında kalacağı belirtildi. Buna rağmen, bu ürünlerde de güvenlik, ayıpsız mal, ürüne ait işaretleme, etiketleme ve belgelerin doğru olması denetlenecek.

Yeni ürün güvenliği kanunun detayları

Bütün ürünlerde yapılan teknik düzenlemeye uyum şartı aranacak. İkinci el olarak piyasaya sürülen, piyasaya sürülmesi planlanan ve AB üyesi ülkeler dışında, ithal edilen ikinci el ürünlerin de teknik düzenlemeye uygunluğu kontrol edilecek.

Ürünlerin teknik düzenlemeye uymaması durumunda, teknik düzenlemeye uygun hale getirilmesi istenecek ve ürünler yeniden değerlendirilecek. Teknik düzenlemeye uymayan ürünlerin piyasaya sürülmesine izin verilmeyecek.

Bu konularda düzenleme, değişiklik, istisna yetkisi Cumhurbaşkanında olacak. Ürünlerin teknik düzenlemeye uygunluğundan ise ilgili firma sorumlu olacak.