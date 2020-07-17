TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu Kuruluyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasının önü açıldı. İşte Dijital Mecralar Komisyonu hakkındaki detaylar.

Dijital Mecralar Komisyonu Nedir?

Takvim.com.tr'nin aktardığı habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne yapılan ihdasla Dijital Mecralar Komisyonunun kurulmasının önü açıldı.

Komisyonda İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a madde ihdas edildi.

Bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulacak. Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu'nun 17 üyeden oluşacağı konuşulmakta.

Komisyonun sosyal medya, internet ve bilişim gibi konuları görüşeceği söylenmekte. Dijital Mecralar Komisyonu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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