TBMM Komisyonu Yalnızlığın Teknoloji Bağımlılığına Yol Açtığını Belirtti

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, teknoloji bağımlılığına yol açan en temel sebebin yalnızlık olduğunu belirtti.

'Yardıma Muhtaçlar'

Nabi Avcı'nın başkanlığını yaptığı komisyonun en temel amacı, adından da anlayabileceğiniz gibi teknoloji bağımlılığını azaltmak ve önüne geçmek. Avcı, çocukları bilgisayar oyunları ile uğraşan ailelerin bu durumu 'ileri zekalılık göstergesi' olarak gördüğünü ancak bu durumun böyle olmadığını vurguladı.

"Tam tersine; çocukların bu tür teknoloji ile olan bağımlılık derecesindeki ilişkileri aslında gerçekten ne kadar yalnız olduklarının, ne kadar yardıma muhtaç olduklarının, ne kadar insani duygular peşinde olduklarının, bu tür insani ilişkilerden, şefkatten, merhametten ne kadar uzak kaldıklarını ve o yüzden buralara adeta taştıklarını gösteren meşguliyetler bunlar." diyen Avcı, ailelerin çocukları ihmal ettiği düşüncesi üzerinde durmaya davet ediyor.

Sözlerine "Bu gençlerin ortak özelliği yalnızlık. Özellikle bu tür bilgisayar oyunları ki, bazıları telaffuz bile etmek istemediğimiz trajik sonuçlara yol açan programlardır, oyunlardır. Bir süre sonra gençlerin tamamen kendi dünyaları, gerçek reel yaşantılarıyla bağlantılarını koparan ve onları kendi zihinsel esareti altına alan bir dünyaya sürüklüyor." diyerek devam eden Avcı, konuyla ilgili çalışmaların yapılacağını duyurdu.