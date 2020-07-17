TBMM Koronavirüs Vaka Sayısı Yükseldi! İşte Son Rakamlar

TBMM koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı anma töreni öncesi Meclis'te yoğun bir test programı uygulandı. TBMM koronavirüs vaka sayısı yükseldi.

TBMM Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

TBMM'de toplam vaka sayısı 37'ye yükseldi. Şu ana kadar TBMM'de 10.000'e yakın test gerçekleştirildi. 5'i milletvekili olmak üzere 37 kişide koronavirüs tespit edildi. 4'ü milletvekili 20 kişinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve tedavi sırasında özellikle nefes alma sorunu nedeniyle yoğun bakıma alınan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği duyuruldu.

Ülkemizde Son Durum: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 216.873 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.440'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.213 toplam entübe hasta sayısının ise 394 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 198.820 olarak açıklandı.