TBMM Müsilaj Raporu Yayınlandı: Kirliliğin Asıl Sebebi ne?

TBMM'nin müsilaj raporu ile ilgili olarak ilk veriler gelmeye başladı. TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu geçtiğimiz yaz döneminden bu yana Marmara Denizi'ndeki kirliliği araştırmaya başladı.

Ana rapordan önce bazı bilgilendirmelerde bulunan Komisyon yetkilileri, Marmara Denizi’nin kirletilmesinde İstanbul’un payının yüzde 72 olduğunu söyledi.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, “Belediyelerin 16 adet biyolojik arıtma tesisi yapması gerekiyor. Ekonomik açıdan oldukça maliyetli olan bu tesisler için Çevre Bakanlığı’nın devreye girmesi gerekecek.” ifadelerini kullandı.

Yapılan ön incelemeler sonucunda Marmara’nın kirliliği ve Müsilaj sorununun gerçek sorumlusunun İstanbul olduğu belirlendi. Marmara'daki kirliliğin yüzde 72’sinin İstanbul kaynaklı olduğu belirtilirken aynı zamanda ana raporun yakın zamanda açıklayacağı ifade edildi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, müsilajın Marmara Denizi için önemli bir uyarı olduğunu düşündüğünü söyledi. Ayrıca müsilaj sorununa ilişkin çözüm önerilerinin dikkati alınması durumunda iki yıl içerisinde sorunun ortadan kalkacağını belirtti.

"Marmara Denizi’nin kirlenmesinde üç temel faktör var. Küresel ısınma, Marmara Denizi’nin yapısal kendi özelliği ve Kirlilik. Üst su düzeyi 6 ay içinde yenileniyor. Alt kısım ise 6 yılda kendini yenileyebiliyor. Eğer bu sorunların önüne geçmezseniz, problem artarak büyüyecek. Tedbirleri almazsak Marmara Denizi’nin akibeti konusunda müspet bir şey söyleyemez."

TBMM'nin müsilaj raporu ne diyor?

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu'na göre başlıca kirleticiler şehir atık suları, sanayi atıkları ve kötü tarım uygulamaları. Esas sorun, önüne geçilebilecek kirleticiler. Marmara’ya günlük 5 milyon 393 bin metreküp su veriliyor. Kentsel atık 4 milyon 813 bin metreküp, endüstriyel atıklar 479 bin metreküp ve bunların yüzde 53’ü ön arıtma, yüzde 42'si biyolojik arıtma ve yüzde 4.5 oranında ileri biyolojik arıtma bulunuyor.

Demir, "Denize sadece ileri biyolojik arıtma suları verilmeli. Marmara Denizi’nin kirletilmesinde İstanbul’un payı yüzde 72. İstanbul’u çözmeden bunu çözmek mümkün değil. Marmara’yı kurtarmak adına söylüyorum." ifadelerini kullandı.

İlk etapta ileri biyolojik tesislerin olması için Marmara havzasındaki tüm belediyelerin sorumluluğu var. 16 arıtma tesisi için 10 milyar lira gerekiyorken İBB böyle bir kaynağa sahip olmadığını açıkladı.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Marmara Denizi eylem planı maddelerinin hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyorken, Marmara Denizi’nin Çevre Koruma Alanı ilan edilmesi kararının uygulandığını belirtti.