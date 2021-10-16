TCL Akıllı Gözlük Modelini Tanıttı: Etkileyici Özellikler! (Video)

TCL akıllı gözlük modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Şirket, Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition olarak isimlendirdiği gözlük için bir fragman yayımladı. Yayımlanan fragman ile birlikte gözlüğün özellikleri belli oldu.

TCL Akıllı Gözlük Modelinin Özellikleri Neler?

Çin merkezli TCL, Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition isimli yeni akıllı gözlük modelini tanıttı. Şirketin üç yıldır üzerinde çalıştığı gözlükte microLED teknolojisini kullanıyor. Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı gözlükte de microLED bulunuyor fakat gözlük monokrom ekranlara sahip.

TCL ve Xiaomi şirketlerinin geliştirdiği her iki akıllı gözlükte de microLED'ler dört mikron büyüklüğünde. TCL ekibi, Thunderbird gözlüklerinin tam renkli bir görüntü göstermesini sağlayan bir algoritma geliştirdi. TCL şirketinin geliştirdiği özel algoritma, renkli ekran deneyimini mümkün hale getirecek.

TCL şirketinin geliştirdiği gözlük şeffaf ekrana sahip. Böylelikle Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition, tıpkı normal bir gözlük gibi görünüyor. Çinli şirket, yeni modele ait bir video paylaştı. Paylaşılan video, akıllı gözlük ile neler yapılabileceğini gözler önüne seriyor.

Yayımlanan videoya baktığımızda gün içerisinde yaptığımız aktivitelerin büyük bir kısmını akıllı gözlük üzerinden gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. Örneğin gözlük üzerinden alarmı kapatmak mümkün olacak.

Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition isimli yeni akıllı gözlük modeli sayesinde haberlere, hava durumuna, saate ve tarihe göz atabileceğiz. Gözlüğe dokunarak gün içerisinde yapmamız gereken işlere erişebileceğiz. Böylece bu işlemler için akıllı telefona bakmak zorunda kalmayacağız.

Haber, hava durumu, saat gibi işlemlerin yanı sıra akıllı gözlük üzerinden videolu mesajları da izleyebileceğiz. Gözlüğün işlevleri elbette bunlarla sınırlı kalmayacak. Gözlük üzerinden akıllı evi kontrol edebileceğiz ve bu videoya göre çok pratik bir şekilde gerçekleşecek.

Çin merkezli şirket tarafından geliştirilen gözlük sayesinde navigasyonu ekrana yansıtabileceğiz. Yani tıpkı oyunlardaki gibi ekranda bir harita bulunacak. Ayrıca belirlediğimiz rotada gitmemize olanak sağlayacak yeşil oklar da görünecek. Böylece bilmediğimiz bir adrese giderken telefon üzerinden navigasyona bakmak zorunda kalmayacağız.

TCL şirketinin tanıttığı Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition ile fotoğraf çekmek de mümkün olacak. Parmağımızı gözlüğün çerçevesinde sürükleyerek yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerini yapabileceğiz. Gözlük ile çeklien fotoğraflara akıllı telefon üzerinden erişilebilecek.