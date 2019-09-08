TCL, Alcatel 3x’i IFA 2019’da Tanıttı

Alcatel 3x'in 2019 versiyonu, Berlin'de düzenlenen IFA 2019’da TCL Communication tarafından tanıtıldı.

Sekiz çekirdekli güçlü bir işlemci ve son derece dayanıklı 4000mAh kapasiteli bir batarya ile gelen Alcatel 3x, yüzde 89’luk ekran-gövde oranıyla dikkat çekiyor. 2.5D çift taraflı cam tasarımına sahip olan telefonda mini çentikli 6.52 inç HD+ Süper Full View özellikli bir ekran bulunuyor.

Arka kısmında 3’lü kamera kurulumu bulunan Alcatel 3x’te, 16MP + 8MP + 5MP çözünürlüklü üç kamera sayesinde dinamik görüntüler elde ediliyor. Ayrıca cihazda gerçek zamanlı bokeh efekti, süper geniş açı, gece video çekimi ve yapay zeka sahne görüntüleme algılayıcısı özellikleri de sunuluyor.

Alcatel 3x’teki özel bir tuş, tek bir dokunuşla Google Asistan’a kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor. Google Asistan, çeşitli uygulamalarınızı başlatmak ve Google Lens özelliğini kullanabilmenizi sağlamak gibi pek çok işlemi yerine getirerek size yardımcı oluyor.

4GB RAM/64GB depolama alanı ve 6GB RAM/128GB depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyonla gelen Alcatel 3x, sadece siyah renk seçeneğine sahip olacak ve bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak.