TCL, Android TV Pazarında Lider TV Markası Oldu

TCL, global TV pazarında ve Android TV pazarında liderliğe doğru adım adım ilerliyor. TCL, OMDIA’nın açıkladığı verilere göre 2021-2022 döneminde Android Smart TV markaları arasında en yüksek pazar payına ulaşarak, Android TV pazarında lider marka oldu. Ayrıca global TV pazarında ikinci konumda yer alarak TV teknolojileri pazarının lider oyuncularından biri hâline geldi.

TCL, dev ekran kategorisindeki başarısını taçlandırdı ve 98 inç boyutunda yılın en çok satan markası oldu. Şirket, Türkiye’de Bilkom güvencesiyle pazara sunulan dünyanın en büyük TV üreticilerinden biri konumunda. TCL C735, Türkiye’nin ilk 98 inç Google TV modeli unvanına sahip oldu ve dev ekran kategorisindeki iddialı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. TCL, 75 inç ve üstü XL ekran boyutlarındaki ürün portföyünü genişleterek pazarda en iddialı marka olmayı amaçlıyor.

TCL, TV Sektöründeki Yükselişini Sürdürüyor

Mini LED TV pazarının öncü markası TCL, CES 2023'te sergilenen Mini LED 4K TV ve 3000nit parlaklığa sahip Mini LED TV ürünleri ile iki ayrı CES 2023 İnovasyon Ödülü kazandı. Ürettiği yenilikçi ürünler ile televizyon teknolojilerinin öncü markası olan TCL, mükemmel ışık kontrol algoritması, yüksek kontrast ve çarpıcı tepe parlaklığı ile görüntü kalitesinde çıtayı daha da yükseltiyor. Bu sayede, çok parlak ve loş ortamlarda tüm detayları net bir şekilde ortaya koyuyor.

TCL, bu yıl satışa sunulacak Mini LED Serisi ürünlerinde yerel karartma bölgelerinin sayısını binli seviyelere çıkarak daha fazla sayıda Mini LED'in uygulanmasına imkan sağlıyor. Bu sebeple daha yüksek kontrast oranı ve daha canlı renkler sunarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor.

TCL, teknolojideki yenilikleri ile global TV pazarında adından sıkça bahsettiriyor. Merakla beklenen 2023 Mini LED ve QLED TV Serileri, 2023 yılı ilk çeyrekten itibaren küresel pazarlarda satışa sunulacak. TCL, yenilikçi ve iddialı ürünleri ile TV teknolojileri pazarında öncü markalardan biri olarak adını tarihe yazdırmaya devam ediyor.