TCL Book 14 Go Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli TCL, Book 14 Go olarak isimlendirdiği bir modelin tanıtımını gerçekleştirerek dizüstü bilgisayar sektörüne resmen giriş yaptı. Peki, TCL Book 14 Go özellikleri ve fiyatı nedir? Şirketin ilk laptop modeline ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

TCL Book 14 Go Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7c

Ekran: 14,1 inç, IPS, 60Hz yenileme hızı

Çözünürlük: 1366 x 768 piksel

Ekran Kartı: Adreno 618

RAM: 4 GB

Kamera: 1 MP

Batarya: 40Wh

Depolama Alanı: 128 GB

Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi (2×2), Bluetooth 5.1, 4G LTE

Ağırlık: 1,3 kg

Boyut: 323,7 x 214,5 x 13,95 mm

Fiyat: 349 dolar

TCL, CES 2022 etkinliği esnasında Book 14 Go isimli dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Böylelikle Çinli şirket, dizüstü bilgisayar sektörüne giriş yaptı. Gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte cihazın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Adreno 618 ekran kartına sahip olan bilgisayarda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 7c işlemcisinden alan dizüstü bilgisayar 323,7 x 214,5 x 13,95 mm boyutlarında.

Şık tasarımıyla dikkat çeken model 14,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bilgisayarın ekranı 60Hz yenileme hızı sunuyor. 1,3 kilogram ağırlığa sahip olan bilgisayada 1 MP çözünürlüğünde kamera mevcut. Kameranın 720p video kaydı yapabildiği açıklandı.

Çin merkezli TCL şirketinin yeni dizüstü bilgisayar modeli Windows 11 ile birlikte geliyor. 40Wh batarya kapasitesine sahip olan TCL Book 14 Go'da 24W güç adaptörü bulunuyor. Cihazda bir adet USB Type-C, bir adet USB 2.0 Type-C, bir adet USB 3.0 Type-A, 3,5 mm kulaklık / mikrofon girişi ve Nano + TF kart portları yer alıyor.

Book 14 Go'nun bağlantı tarafında 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi (2×2), Bluetooth 5.1 ve 4G LTE bulunuyor. TCL şirketinin ilk dizüstü bilgisayar modeli 349 dolar fiyat etiketine sahip.

TCL Book 14 Go özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çinli şirketinin ilk dizüstü bilgisayar modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.