TCL, Görünmez Kamera Sensörlü Akıllı Telefon Tasarımının Patentini Aldı

Akıllı telefon üreticileri yıllardır ekran altı kamera sensörlerine sahip cihazları tanımaya çalışıyor ve şimdi teknoloji nihayet son kullanıcıya ulaşacak akıllı telefonlarda kullanılmaya hazır. TCL’nin yeni ortaya çıkan patenti beklentilerin de üstünde bir tasarımı ortaya koyuyor.

ZTE, şirketin Axon 20 5G akıllı telefonunu 1 Eylül’de tanıtacağını doğruladı, bu onu ekran içi kamera sensörüne sahip dünyanın ilk akıllı telefonu yapacak. OPPO ve Xiaomi gibi diğer şirketler de benzer teknolojiler üzerinde çalışıyor. Onlarla birlikte TCL de -birkaç ay önce bir patent başvurusunda ortaya çıktığı gibi- aynı şey üzerinde çalışıyor. Ancak şirketin bu konuda oldukça iddialı olduğu ve ekran içi kamera yerine tüm kamera sensörlerini gizleyen bir tasarım istediği görülüyor.

Görünmez Kameralı Akıllı Telefon

TCL tarafından dosyalanmış yeni akıllı telefon tasarım patenti, herhangi bir görünür kamera sensörü olmayan bir cihazı ortaya çıkarıyor. Ne ön ne de arka tarafta sensör görülmüyor. İlk olarak LetsGoDigital tarafından fark edilen patent, telefon hakkında bize fikir veren ürün taslaklarını da içeriyor. Görseller, ekranın etrafında nispeten daha kalın çerçevelerin olduğu bir akıllı telefonu gösteriyor. En azından öne bakan kamera için kesinlikle ekran içi kamera sensörü var ancak ilginç bir şekildee arka tarafta hiçbir kamera modülü görünmüyor. Arka tarafta üst kısım, alanın geri kalanından önemli ölçüde daha büyük; bunun kamera modülüyle alakası olabilir. Başka bir teori de, şirket arka tarafta görünmez kamera modülü için OnePlus Concept One akıllı telefonunda gördüğümüz teknolojiyi kullanmış olabileceği. Arka tarafta kameralar kullanımdayken şeffaf hale gelen, kullanılmadığında opak olan bir cam panel olabilir.

Yine de bunun yalnızca bir patent olduğunu unutmamak gerek. Şirket, bu tür tasarım ve teknolojiye sahip bir cihazı hiç tanıtmayabilir, piyasaya sürmeyebilir. Şirketin tüm kamera sensörleri gizlenmiş bir cihazı tanıtmadan önce ekran içi kameralı akıllı telefonu tanıtması daha olası.