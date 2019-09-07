TCL İlk Akıllı Telefonunu IFA 2019’da Tanıttı

Alcatel ve BlackBerry markalarını bünyesinde barındıran TCL adlı Çinli şirket, kendi markası altında bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin TCL Plex adlı ilk akıllı telefonu IFA 2019’da tanıtıldı.

Üst seviyeye yakın bir telefon olan TCL Plex modelinde, 6.53 inçlik LCD ekran paneliyle 2280x1080 piksel çözünürlük sunuluyor. Cihazın ekranının sol üst köşesinde yer alan ön kamera için delikli ekran tasarımının tercih edildiği görülüyor. Ayrıca NXTVISION teknolojisi sayesinde, ekrandaki renkler gerçek zamanlı olarak optimize ediliyor.

TCL Plex gücünü, Qualcomm’un orta ve üst segment arasına konumlandırılan Snapdragon 675 işlemcisinden alıyor. Telefonda 6GB RAM ve 128GB dahili hafıza bulunuyor. MicroSD kart kullanarak hafızayı 256GB’a kadar arttırmak da mümkün.

Telefonun kamera özelliklerine baktığımızda ise arka kısımda 3’lü kamera kurulumuna yer verildiğini görüyoruz. Bu kameralar arasında cihazın ana kamerası 48MP çözünürlük sunarken, diğer iki kamera da 2MP çözünürlük sunuyor ve bu sayede ultra geniş açılı çekimler yapılabiliyor. Bunun yanı sıra telefonun arka kısmında parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

5G özelliğine sahip olmayan telefonda Bluetooth 5.0, USB Type-C ve kulaklık girişi özellikleri yer alıyor. 3.820 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen cihaz 18W hızlı şarj özelliğine de sahip. Ayrıca telefonun kenar kısmında yer alan bir tuşa farklı kısayollar atanabildiğini de belirtelim.

TCL Plex modeliyle ilk akıllı telefonunu ortaya çıkaran TCL, gelecek yıllar için de önemli planlar yapıyor. Şirket 2020 yılında katlanabilir telefonlar ve 5G uyumlu telefonlarla karşımıza çıkacağını açıkladı. TCL Plex modeli 360 dolarlık (yaklaşık 2.055 TL) fiyat etiketiyle yıl sonunda satışa sunulacak.