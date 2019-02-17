TCL'in Sıra Dışı Katlanabilir Telefon Projesi Ortaya Çıktı

Şu günlerde katlanabilir akıllı telefonlar üretmekle ilgili birçok şirketin çeşitli fikirleri ve projeleri var. Ancak TCL’in bu teknolojiye yaklaşımı diğerlerinden oldukça farklı görünüyor. Çünkü TCL, telefonunun sadece bir veya iki şekilde katlanmasına razı değil. Bunun yerine cihazının mümkün olduğunca farklı şekillerde katlanabilmesi için uğraşıyor.

CNET tarafından ortaya çıkarılan görsellere ve patent dosyalarına göre, TCL beş farklı katlanabilir telefon tasarımı üzerinde çalışıyor. Bu tasarımlardan dördü, yatay veya dikey, içe veya dışa doğru katlanma şeklinde daha bilindik şekillerden oluşurken, beşinci tasarımda telefonun bir akıllı saate benzer şekilde bir bilekliğe dönüşebildiği görülüyor. Aslında bu tasarım, Lenovo'nun Cplus konseptinin pratikte bir ürüne dönüştürülmesine de benziyor.

TCL’in, söz konusu tasarımları gerçek bir ürüne dönüştürüp dönüştürmeyeceği bilinmiyor ancak CNET tüm bunlar için henüz erken olduğunu vurguluyor. TCL daha önce yaptığı açıklamalarda, ilk katlanabilir cihazını 2020 yılında piyasaya süreceğine dair söz vermişti. Ancak şirketin bir akıllı telefonun ötesinde tam olarak nasıl bir şey planladığı henüz net değil. TCL daha önce bu teknolojinin TV’lerde ve diğer cihazlarda kullanılabileceğini söylese de, yine de bu teknolojinin telefonlardaki kullanımıyla daha çok ilgileniyor.

Söz konusu tasarımlar gerçek bir ürüne dönüşse bile tam olarak insanların hayal ettiği gibi olmayabilir. Çünkü şimdilerde yeni yeni görmeye başladığımız katlanabilir ekranlar aslında bir kağıt gibi katlanamıyor ve katlandıklarında belirli bir seviyede kalınlık yaratıyor.

Android, katlanabilir akıllı telefonları orijinal olarak destekliyor olsa da, pratikte bunun ne kadar iyi çalışacağı da belli değil.