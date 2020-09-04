TCL Moveaudio S200 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Tasarım açısından Apple'ın AirPods'larına benzeyen TCL Moveaudio S200 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. İşte TCL Moveaudio S200 özellikleri ve fiyatı.

TCL Moveaudio S200 Özellikleri

Bu TCL Moveaudio S200, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisini desteklemekte. IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan kulaklıklarda dört yerleşik mikrofon bulunuyor.

TCL Moveaudio S200'de kulaklığı kulağınıza taktığınızda veya kulağınızdan çıkardığınızda sesi otomatik olarak yürüten veya duraklatan "akıllı takma algılama" teknolojisi yer almakta.

Kulaklıkların her biri bir dokunmatik yüzey ile donatılmış durumda. böylece hareket halindeyken sesi kontrol etmek için dokunmatik yüzeyleri kullanabilirsiniz. Dokunmatik yüzeylerden aramaları, müziği, sesi ve hem Google Asistan'ı hem de Siri'yi yönetebilmektesiniz.

TCL S200 True Wireless kulaklık, tek bir şarjla 3,5 saate kadar çalışabiliyor. Şarj kutusu ile de 23 saate yakın pil ömrü bulunuyor.

TCL Moveaudio S200 Fiyatı

TCL MOVEAUDIO S200 True Wireless kulaklıklar yaklaşık 99 Euro fiyatla piyasaya sürülecek. TCL MOVEAUDIO S200 True Wireless kulaklıkların çıkış tarihi TCL'ye göre "ayın sonunda" olacak. Cihazı ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

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