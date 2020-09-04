TCL, Movetime Family Watch Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

TCL, IFA 2020'de yaşlılar için tasarlanmış yeni bir akıllı saati duyurdu. TCL Movetime Family Watch özelllikleri ve fiyatı açıklandı. İşte TCL Movetime Family Watch özelllikleri ve fiyatı.

TCL Movetime Family Watch Özelllikleri

Yeni tanıtılan akıllı saat otomatik olarak düşme tespiti yapıyor. Kullanıcı düştüğünde not alıyor ve kişinin kesin konumuyla birlikte atanmış acil durum kişilerine anında bir uyarı gönderiyor.

Saat aynı zamanda yaşlıların aktivitelerini ve kalorilerini takip etmelerine yardımcı olmak için günlük aktivite izleme ve uyku izleme özelliği ile gelmekte. Saatte yaşlıların haplarını her zaman zamanında almalarını sağlayan ilaç hatırlatıcı da bulunmakta.

Movetime Family Watch MT43A, 41 x 48,5 mm AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Koyu Gri ve Siyah renkte gelen TCL Movetime Family Watch'ın IP67 suya ve toza dayanıklı olduğu açıklandı.

TCL Movetime Family Watch Fiyatı

TCL akıllı saatin bu sonbaharda 229 euro fiyat etiketi ile Kuzey Amerika ve Avrupa'da satışa sunulacağını açıkladı.

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