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  4. TCL’nin Uygun Fiyatlı Akıllı Saati ve Takip Bilekliği Türkiye’de

TCL’nin Uygun Fiyatlı Akıllı Saati ve Takip Bilekliği Türkiye’de

TCL’nin Uygun Fiyatlı Akıllı Saati ve Takip Bilekliği Türkiye’de
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

Çin merkezli TCL Communication, Move giyilebilir teknoloji serisindeki Moveband Display ve Movetime Smartwatch’ı Türkiye’de satışa sundu. Her iki cihazda özellikleri ve şık görünüşleriyle bir hayli dikkat çekiyor. 

Şıklığından ödün vermeden sağlıklı ve aktif bir hayat yaşamak isteyenler için tasarlanan cihazlar, piyasadaki diğer giyilebilir teknolojilere göre oldukça uygun fiyatlı. 

Moveband Display Özellikleri

Moveband Display, sağlıklı bir günlük yaşam tarzı için kişisel asistanınız olarak öne çıkıyor. Yüksek performanslı hareket detektörü faaliyetlerinizi izliyor ve her adımınızı hesaplıyor. Böylece Moveband Display ile aktif yaşam tarzınızı kolayca denetleyebilir ve kendinize günlük hedefler belirleyebilirsiniz.

Moveband Display

Yaktığınız kalori miktarını izleyen ve bir sonraki antrenmanınızda daha hızlı ve azimli olmanız için gereken motivasyonu sağlayan akıllı takip bandı, uyku düzeninizi de takip ederek derin uyku döngünüzle ilgili veriler sunuyor.

Moveband Display akıllı telefonunuzla eşleştirildiğinde, gelen SMS mesajlarını, e-postaları ve sesli çağrıları bileğinize bir titreşim ile bildiriyor. Cihaz, 45mAh pil kapasitesi ile 1,5 saatlik tam şarjdan sonra beş gün dayanan etkinlik süresi sağlıyor.

Movetime Smartwatch Özellikleri

Eşleştirilmiş bir akıllı telefonun yerleşik hareket kontrolünün yanı sıra çağrıları ve mesajları takip edebilmenizi, zindeliğinizi, adımlarınızı kalp atış hızınızı ve uyku durumunuzu denetleyebilmenizi sağlayan Movetime Smartwatch, yaşamınızı daha kolay hale getirmenize yardımcı oluyor. 

Movetime Smartwatch

1.4 inçlik AMOLED dokunmatik ekranı ile SMS mesajlarınız, e-postalarınız ve sesli çağrılarınıza doğrudan bileğiniz üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Movetime Smartwatch’ı akıllı telefonunuza bağladıktan sonra müzik çalmak ve basit bir bilek hareketiyle fotoğraf çekmek de mümkün.

TCL Movetime Smartwatch 799 TL, TCL Moveband Display ise 179 TL önerilen satış fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

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ETİKETLER: akıllı saat akıllı bileklik

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